هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات

أفادت وسائل إعلام مختلفة، في نبأ عاجل لها، بهبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات.
أقلعت أول رحلة جوية إسرائيلية مباشرة رسمية إلى الإمارات قبيل ظهر اليوم، الاثنين، من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب وعلى متنها وفد أمريكي وإسرائيلي يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر للمشاركة في محادثات بشأن تدعيم أركان اتفاق تطبيع العلاقات الإسرائيلي الإماراتي الذي توسطت فيه واشنطن.
وإلى كوشنر، تقل الرحلة الإثنين مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك وعددا من كبار شخصيات إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكشفت مصادر مطلع على خطة الرحلة إن السعودية، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، سمحت للطائرة بوينج 737 التابعة لشركة طيران العال بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات بينهما.
وشهد الأسبوعان الماضيان تكثيف الاتصالات بين البلدين، وألغت الإمارات السبت قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972، منهية 48 عاما من المقاطعة.
وقبل انطلاق الرحلة، أكد جاريد كوشنر، أن هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام في المنطقة.
وقال إن الرحلة بين الإمارات وإسرائيل تدشن مرحلة تاريخية للشرق الأوسط.
وأعرب كوشنر عن أمله في أن تكون هذه الرحلة التاريخية بداية مسيرة جديدة في الشرق الأوسط.
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