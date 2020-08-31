الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار مع تركيا وإنهاء التوترات في شرق البحر المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إلى الحوار مع تركيا وطالبت أنقرة بالامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤجج التوترات في شرق البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في إفادة صحفية اليوم الاثنين إنه إذا لم يؤتي الحوار ثماره، فقد يتحرك الاتحاد الأوروبي بالفعل نحو فرض عقوبات.
جاء ذلك بعد أن ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 في الأسبوع الماضي التوترات بين أعضاء الكتلة اليونان وقبرص وتركيا، حليف الناتو. وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، بشكل منفصل يوم الجمعة عن الوضع: "بالإضافة إلى العصا (العقوبات)، ستكون هناك جزرة (مكافأة) أيضًا لحمل أنقرة على الانخراط بجدية في الحوار. هذه الجزرة يمكن أن تتقدم في اتحاد جمركي جديد والمزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين ".
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