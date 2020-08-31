نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدات الخارجية الإماراتية تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسهمت المساعدات الخارجية الإماراتية في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على ثمانية منها:

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القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، الهدف الثامن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، الهدف التاسع إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود.

ويسعى قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية لاستكشاف فرص العمل مع القطاع الخاص، وبالأخص مع الشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتشجيعها على التجارة والاستثمار في الدول النامية، حيث أتاح التعاون الفني الفرصة لتبادل تجارب دولة الإمارات وخبراتها مع الدول الشريكة.