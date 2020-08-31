الارشيف / أخبار عالمية

المساعدات الخارجية الإماراتية تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدات الخارجية الإماراتية تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسهمت المساعدات الخارجية الإماراتية في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على ثمانية منها:

 

Advertisements

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، الهدف الثامن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، الهدف التاسع إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود.

 

ويسعى قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية لاستكشاف فرص العمل مع القطاع الخاص، وبالأخص مع الشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتشجيعها على التجارة والاستثمار في الدول النامية، حيث أتاح التعاون الفني الفرصة لتبادل تجارب دولة الإمارات وخبراتها مع الدول الشريكة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المساعدات الخارجية الإماراتية تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا