مسؤولون: الإمارات تلبي نداء الواجب الإنساني وتبادر إلى إعانة كل محتاج

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أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤولون، إن دولة الإمارات، ستبقى السبّاقة والرائدة في إرساء قيم الخير والمساعدة التي تلبي على الفور نداء الواجب الإنساني، وتبادر إلى إعانة كل محتاج، وإغاثة كل ملهوف.

وكرّست دولة الإمارات العربية المتحدة، العمل الإنساني، أسلوب حياة في الدولة، وأضافوا؛ أن دولة الإمارات ستبقى السبّاقة والرائدة في إرساء قيم الخير والمساعدة التي تلبي على الفور نداء الواجب الإنساني، وتبادر إلى إعانة كل محتاج، وإغاثة كل ملهوف.

وكان اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أكد اعتزاز مجتمع الإمارات بالنهج الأصيل للدولة، في إرساء دعائم العمل الإنساني، على الصعيدين المحلي والعالمي، الذي أسس مرتكزاته ومفاهيمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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وقالت الدكتورة موزة سعيد البادي، مدير إدارة نظم المعرفة بهيئة الموارد البشرية في أبوظبي، إن الدولة تحولت إلى أيقونة عالمية للعمل الإنساني، بفضل جهود القيادة الرشيدة، التي سارت على نهج العطاء الذي خطه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأوضح سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»: يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، : «عمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات، وديمومة الخير، والترقي الحضاري».