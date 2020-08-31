وصول 83 أردنيا من هنغاريا

دوت الخليج :- هبطت في مطار الملكة علياء مساء الأحد، طائرة اخلاء للطلبة الاردنيين الخريجين من هنغاريا. ووصلت الطائرة وعلى متنها 86 طالبا ستطبق عليهم إجراءات الحجر المؤسسي والمنزلي. من جهته وصل الى جدد الى العاصمة الهنغارية بودابست 160 أردنيا، صباح الأحد.

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