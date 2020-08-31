وزيرة كورية تعترف بـ جُرم خطير لأحد قياداتها.. وتقبل بالمساءلة

تحملت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، مسئوليتها بشأن قضية التحرش الجنسي التي تورط فيها دبلوماسي كوري جنوبي.

ووفق ماذكرت الصحف الكورية، فإن الوزيرة "كانج كيونج-هوا" تحملت مسئوليتها السياسية ، عن تورط الدبلوماسي الكوري الجنوبي في نيوزيلندا.

وقالت الوزيرة "هـــوا" :"إنها ستتحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال عن القضية".

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وفي اجتماع اللجنة البرلمانية للشؤون الدبلوماسية والتوحيد، قالت الوزيرة "كانج كيونج-هوا"، إنها ستتحمل المسؤولية ولن تهرب منها.

وذكرت أنه منذ توليها منصبها، سعت إلى التعامل مع قضية التحرش الجنسي من حيث المبدأ أكثر من أي وقت مضى، لكن النتائج غير مرضية.

وأعربت الوزيرة عن تعاطفها مع الضحية النيوزيلندي لقضية التحرش الجنسي التي وقعت في أواخر عام 2017.