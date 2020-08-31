بعد وصوله أبوظبي.. وفد أمريكي برئاسة كوشنر يستقل أول رحلات طيران العال من إسرائيل للإمارات

أعرب جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، لدى وصوله على متن أول رحلة جوية إسرائيلية مباشرة إلى الإمارات، عن سعادته بمشاركته في هذه الرحلة قائلا: "شرف كبير لي أن أشارك في هذه الرحلة".

وأعلن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، لدى وصوله على متن أول رحلة جوية إسرائيلية مباشرة إلى الإمارات، أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبا واسعا في العالم.

وأضاف كوشنر أن السلام أمر ضروري لشعوب الشرق الأوسط؛ داعيا إلى توسيع مسار السلام في المنطقة والعالم، معربا عن رغبة بلاده في البدء بصياغة السلام في المنطقة.

بدوره، أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أنه سيتم تبادل السفراء بين الإمارات وإسرائيل والتعاون في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا.

ووصف أوبراين اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بأنه "بداية مسار تاريخي للسلام".

وتابع: "تم التوصل للاتفاق بفضل شجاعة الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس دونالد ترامب".

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أهمية الرحلة بالنسبة للدولتين، مؤكدا أن هذا الخط الجوي يوفر فرصة لمن يريد زيارة المسجد الأقصى.

وأضاف أوبراين: " سنقف معا لمواجهة التهديدات التي تمثلها إيران".

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، وصل إلى مطار الرئاسة في أبوظبي قبل قليل وفد مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة للإمارات وكان في استقبالهم وفد من الدولة.

وغادر الوفد تل أبيب صباح اليوم على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الدولة وكتب على أعلى نوافذ قمرة القيادة كلمة "سلام" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، كما رفعت أيضا العلمين الإماراتي والإسرائيلي.

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ومن المقرر أن تدشن الطائرة الإسرائيلية خط رحلات تجارية مع الإمارات.

وأقلعت أول رحلة جوية إسرائيلية مباشرة رسمية إلى الإمارات قبيل ظهر اليوم، الاثنين، من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب وعلى متنها وفد أمريكي وإسرائيلي يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر للمشاركة في محادثات بشأن تدعيم أركان اتفاق تطبيع العلاقات الإسرائيلي الإماراتي الذي توسطت فيه واشنطن.

وإلى جانب كوشنر، تقل الرحلة الإثنين مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك وعددا من كبار شخصيات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكشفت مصادر مطلعة على خطة الرحلة إن السعودية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، سمحت للطائرة بوينج 737 التابعة لشركة طيران العال بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات بينهما.

وشهد الأسبوعان الماضيان تكثيف الاتصالات بين البلدين، وألغت الإمارات السبت قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972، منهية 48 عاما من المقاطعة.

وقبل انطلاق الرحلة، أكد جاريد كوشنر، أن هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال إن الرحلة بين الإمارات وإسرائيل تدشن مرحلة تاريخية للشرق الأوسط.

وأعرب كوشنر عن أمله في أن تكون هذه الرحلة التاريخية بداية مسيرة جديدة في الشرق الأوسط.