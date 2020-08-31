4.8 مليار دولار.. كيف حقق سوق التجزئة العُماني طفرة كبيرة

أكد تقرير أعدته مؤسسة "أوربس" الهندية لأبحاث السوق، أن سوق التجزئة فى سلطنة عُمان واعد ويتسم بالمنافسة والديناميكية.

اقرأ أيضًا:-

مؤسسة أمريكية: رؤية "عُمان 2040" تمثل طفرة في اقتصاد السلطنة

تزيد على 3000 كيلومتر.. مؤسسة إيطالية: سواحل سلطنة عُمان مقاصد سياحية جذابة وساحرة

وقال التقرير إن افتتاح المتاجر الجديدة وعمليات الاستحواذ وانتعاش التجارة الإلكترونية، يقود إلى دفع توقعات صناعة التجزئة فى سلطنة عُمان حتى عام 2026 م، كما أن نشاط الاندماج والاستحواذ القوى إلى جانب التوسع فى قنوات التوزيع سيفيد الشركات العاملة فى أسواق التجزئة العُمانية.

Advertisements

وأضاف التقرير الهندى أن شركات البيع بالتجزئة فى جميع أنحاء السلطنة تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع الإيرادات من خلال قنوات التجارة الإلكترونية، موضحًا أن تعافى الاقتصاد يقترن بزيادة القوة الشرائية وارتفاع الدخل المتاح لعائلات الطبقة المتوسطة، ما يعزز من صناعة البيع بالتجزئة فى السلطنة.

كما أوضح التقرير أنه على الصعيد العالمى يُقدر حجم سوق التجزئة بحوالى 4.8 مليار دولار، مع سيطرة أمريكا الشمالية على مبيعات التجزئة تليها أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية توسعًا سريعًا فيما تتصدر السلع الاستهلاكية حركة المبيعات تليها السلع الترفيهية والملابس والإكسسوارات.