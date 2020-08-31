إشادة إسرائيلية بقرار الإمارات إلغاء "قانون المقاطعة"

أشاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بالقرار الذي أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت الماضي، بإلغاء القانون الاتحادي بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، واصفا إياه بالقرار "التاريخي".

وقال ليور حياة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات يعد خطوة مهمة نحو إقامة العلاقات.

وأضاف أن هذه الخطوة التي اتخذها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات تعد "قرارا تاريخيا يظهر قيادة حقيقية".

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الإمارات، عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته.

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وبعد ثلاثة أسابيع من إعلان معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وصل إلى أبوظبي الاثنين، وفد أميركي إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحول هذه الزيارة، أوضح ليور أن "الوفد سيضع الأساس لمستقبل إقامة العلاقات، ونأمل أن تكون هذه العملية (توطيد العلاقات المباشرة بين الطرفين) سريعة وفي غضون أسابيع أو أشهر قليلة كي نتمكن من رؤية ثمارها".

وتابع المسؤول الإسرائيلي قائلا إن الوفد "سيناقش مع المسؤولين الإماراتيين العلاقات الدبلوماسية، والسياحة، والعلوم والفضاء، والتجارة والاستثمارات، والشؤون الثقافية والبحوث الصحية"، موضحا أن "ما نسعى إليه هو بناء بنية تحتية للعلاقة بين دولتينا وشعبينا".

واختتم ليور حديثه قائلا: "دولة الإمارات وإسرائيل هما من أكثر الدول ابتكارا في المنطقة وهناك إمكانات كبيرة للتعاون في العلوم والبحوث، والتجارة والسياحة".