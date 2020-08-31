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السيول تقتل 41 شخصًا فى الهند ونيبال

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عبير العدوى 2020-08-31 15:35 0 تبليغ

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أعلن مسؤولون، اليوم الإثنين، مقتل 41 شخصًا جراء انهيار أرضى وسيول أعقبت أمطار غزيرة فى نيبال والهند الأسبوع الماضى، وذلك مع دخول موسم الأمطار آخر مراحله، بعدما أودى بحياة المئات فى جنوب آسيا. 

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤول من وزارة الداخلية إن 10 أشخاص، بينهم 4 أطفال، قتلوا عندما طمر انهيار أرضى 5 منازل فى غرب نيبال، أمس الأحد، لافتًا إلى أنه راح ما لا يقل عن 269 ضحية السيول والانهيارات الأرضية فى نيبال هذا العام، وأصبح 76 آخرون فى عداد المفقودين.

ويبدأ موسم الأمطار فى جنوب آسيا بحلول شهر يونيو، وينتهى فى سبتمبر.  

كما توفى 14 شخصًا فى ولاية غوجارات غربى الهند خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك فى حوادث مختلفة بسبب بالسيول، حسبما أعلن مسؤولون فى مركز مواجهة الطوارئ بالولاية

وفي ولاية أوديشا فى شرق الهند، قال مسؤولون إن 17 لقوا حتفهم فى الأسبوع الماضى بسبب الأمطار التى شردت الآلاف، وأثرت على أكثر من نصف مليون شخص. وتوفى المئات فى ولاية آسام فى شمال شرق البلاد، وفى بنجلادش المجاورة فى موسم الأمطار الحالى.

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