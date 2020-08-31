ترامب: شينزو آبى أعظم رئيس وزراء فى تاريخ اليابان

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وأضاف ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لقد أجريت محادثة رائعة مع صديقى رئيس الوزراء شينزو آبى، الذى سيترك منصبه قريبًا. سيتم الاعتراف قريبًا بشينزو كأعظم رئيس وزراء فى تاريخ اليابان، التى تعتبر علاقتها بالولايات المتحدة أفضل ما كانت عليه على الإطلاق مع رجل مميز".
وتأتى استقالة رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى البالغ من العمر 65 عامًا، قبل عام من إكمال فترة ولايته سبتمبر 2021 فى منصبه، إذ قال "إنه لا يريد أن يقف مرضه فى طريق اتخاذ القرار، وأن التهاب القولون التقرحى مرض التهابى فى الأمعاء ، كان يعانى منه لسنوات عديدة قد تفاقم مؤخرًا".
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