محكمة اغتيال الحريري: جلسة تمهيدية ثانية بقضية عياش.. 16 سبتمبر

أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان - في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، اليوم الاثنين، تعميما يحدّد موعدًا لعقد جلسة تمهيدية ثانية في قضية اتهام سليم عياش بارتكاب واقعة القتل في 16 سبتمبر المقبل.

ويعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية ثانية في 16 سبتمبر 2020، وفقا لما ورد في التعميم.

وتهدف الجلسة إلى استعراض وضع ملف قضية عياش وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادلٍ لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين. وفي قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ في الساعة 10 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا. Advertisements وستكون الجلسة علنية؛ غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية. وستُعقد الجلسة التمهيدية في قاعة المحكمة، ويمكن للمشاركين الذين يتعذّر عليهم الحضور أو يفضلون عدم الحضور أن يشاركوا عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بعد الحصول على إذن مسبق من قاضي الإجراءات التمهيدية. وتُعرض وقائع الجلسة على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتأخير مدته 30 دقيقة، وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

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