يشعل الصراع على خلافة شينزو آبي.. سوجا يخوض انتخابات قيادة الحزب الحاكم في اليابان

أشار كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إلى أنه سينضم إلى انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مصدر.
وأضافت الوكالة أن سوجا قال إنه سيفكر في الانضمام إلى الانتخابات بعد أن طلب منه 14 نائبا من الحزب الديمقراطي الليبرالي القيام بذلك.
ويوم الأحد الماضي، ذكرت وكالة أنباء كيودو أن سوجا أبلغ بالفعل الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي توشيهيرو نيكاي، الذي يتخذ قرارات بشأن سباق قيادة الحزب ، بنيته الانضمام إلى السباق لخلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شينزو آبي.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء كيودو أن سوجا أبلغ الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي بعزمه على الانضمام إلى السباق لخلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شينزو آبي.
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