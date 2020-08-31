استفزاز جديد.. مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق

استمرارا لاستفزاز أنقرة، قال البنك المركزي التركي إنه وقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي في طرابلس الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق، تحدد شروط تعاون مستمرا بين الجانبين.

وأضاف المركزي التركي أنه يهدف بتلك المذكرة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتعاون المالي بين البلدين.

وكانت حكومة السراج أودعت 8 مليارات دولار في البنك المركزي التركي بزعم إنقاذ الليرة التركية.

وأكدت صحيفة "ميديا يار" الفرنسية في تقرير لها حول الأطماع التركية هذه المعلومة، مشيرة في تقريرها إلى أن الاقتصاد التركي يعاني انهيارا كبيرا بسبب هبوط الليرة إلى أدنى مستوياتها حيث بات الدولار يساوي 7.25 ليرة.

ومنتصف مارس الماضي، طالب فايز السراج، المصرف المركزي، باستئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية بمستوى الرسوم المعمول به والمقدر بنسبة 163%.