الرئيس التونسي يطالب وزير الدفاع بتشديد الحماية على الحدود البرية والبحرية

التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال عماد الحزقي بقصر قرطاج.
ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، تم خلال اللقاء التطرق إلى الوضع الأمني على الحدود التونسية، والتأكيد على ضرورة مزيد تشديد الحماية على الحدود البرية والبحرية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، استقبل اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة هشام المشيشي.
ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، تناول اللقاء الوضع الأمني والسياسي العام بالبلاد والرهانات المطروحة على جميع المستويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الذي تمر به تونس.
كما تحدث الجانبان عن الجلسة التي سيعقدها مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء والتي ستخصص للتصويت على منح الثقة للحكومة.
وتم التأكيد على أهمية الفترة الحالية وضرورة تخطي كل العقبات من أجل الإسراع بالاستجابة لانتظارات الشعب التونسي.
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