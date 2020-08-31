الأسوأ قادم.. خبير تركي يتهم أردوغان بتخريب بلاده وانهيار العملة

أكد الخبير الاقتصادي التركي البروفيسور "سيردار سايان"، أن تركيا تمر بأصعب الأوقات، بعدما أصاب الاقتصاد التركي تراجعا كبيرا بسبب سوء إدارة نظام الرئيس رجب أردوغان، وفق ماذكرت صحيفة جمهوريتت.
وقال سايان: "انخفض معدل التوظيف إلى 40 بالمائة، ووصل الانكماش إلى 9 بالمائة، وارتفع التضخم بنسبة 12 بالمائة ، والصدمة كانت بارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية إلى 8 ليرات تركية. ويمكن أن يستمر الأمر ليكون أسوأ".
وأكد الدكتور سيردار سايان، أنه لا ينبغي توقع حدوث انخفاض مهم في البطالة حتى بعد انتهاء وباء كوفيد -19 ، وقال إن هناك مشاكل خطيرة، خاصة بالشركات الصغيرة، في الوقت الحالي.
وأشار سايان إلى أن الحكومة أدارت ظهرها لضرورة دعم 4.5 مليون شخص يعملون بشكل غير متقطع دون عمل ثابت.
وقال كان من الواضح إن حزمة من السياسات الاقتصادية القائمة على دعم بعض المقاولين بأي ثمن ستؤدي للإضرار بقطاعات أخرى.
وتابع "ليس من الواضح إلى أين سنصل بعد الوباء، لكن أي تصور أراه رهيبًا".
واعتبر الخبير أن ما حدث من النظام التركي تجميل للوضع المتأزم، وليس هناك أية نوايا على تغيير الأمور، وهو ما قد يزيد الأزمة انحدارًا.
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