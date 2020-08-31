السلطات الإماراتية تكشف السبب الحقيقي لانفجاري أبوظبي ودبي.. وهذه حصيلة الضحايا

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" بأن الانفجار الأول وقع في مطعمي كيه.إف.سي وهارديز بشارع راشد بن سعيد، والذي توفي فيه شخصين.
وذكرت الصحيفة أن الانفجار أوقع عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.
ولفتت الصحيفة إلى إن التحقيقات الميدانية حددت أسباب الحادث والذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز مما تسبب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية.
كما لقي في دبي شخص مصرعه بانفجار أسطوانة غاز في مطعم أيضًا، حيث أدى الانفجار لحدوث حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى الذي يوجد به المطعم.
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