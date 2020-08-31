أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من القيادي خالد علي قاسم

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من القيادي خالد علي قاسمتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الشيخ خالد علي يحيى قاسم وإخوانه رداً على برقية العزاء التي بعثها لهم، في وفاة والدهم الحاج علي يحيى قاسم، دوت الخليج ينشر فيما يلي نص البرقية:

الوالد الشيخ/ صادق بن امين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني وجميع أفراد أسرتي آل قاسم بمديرية مناخة وصعفان محافظة صنعاء أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لشخصكم الكريم ولكل قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام على ما قدمتموه لنا من التعازي الصادقة والمواساة الجياشة ومشاطرتكم لأحزاننا وآلامنا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا الغالي الحاج علي يحيى قاسم (رحمة الله تغشاه) وأشدتم فيها إلى مناقب الفقيد ودوره النضالي ودفاعه عن الثورة والجمهورية والوحدة والانحياز لقضايا وطنه والانتصار لها وجهوده الخيرة المسئولة في تكريس ثقافة السلام بين أبناء المجتمع ومناصرته لكل مافيه خير وفائدة لمجتمعه ووطنه.

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وكان لتعزيتكم الحارة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل أثرها البالغ في أنفسنا وأزالت من حزننا على فقيدنا وخففت علينا من هول المصاب والفاجعة، وعن جميع أقاربنا ومحبي الفقيد الشيء الكثير وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم ومواقفكم الاخوية والإنسانية النبيلة واهتمامكم بقيادات وكوادر المؤتمر وهذا ليس غريب عنكم فهكذا عهدناكم.

نسأل المولى العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمن عليكم بالصحة والعافية وأن لا يريكم أي سوء أو مكروه في عزيز أو غالي عليكم وأن يتغمد فقيدنا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويلهمنا وأهلنا جميعاً بالصبر والسلوان ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين إنه على كل شيء قدير.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا لكم،،،

أخوكم/

خالد علي يحيى قاسم

عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

