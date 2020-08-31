الاتحاد الأوروبى يضع أمام أنقرة شروطه لتجنب العقوبات

كما اعتبر أن الخطوات الأحادية التى تتخذها تركيا شرق المتوسط تزيد من التوتر، وأضاف قائلاً إن "موقفنا موحد إزاء الطلب من تركيا وقف أعمالها الأحادية".
وفى وقت سابق اليوم، أوضح وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، أن بلاده لن تقبل بزعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط.
وأضاف أن هناك فرصة للتوصل لحل لهذه الأزمة قبل حلول الرابع والعشرين من الشهر المقبل، وهو الموعد المقرر لبحث القمة الأوروبية فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها فى شرق المتوسط.
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى قد كشف، الجمعة الماضى، أن الاتحاد الأوروبى سينظر فى فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاعها فى شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص، محذرا من إمكانية مناقشة المزيد من "الإجراءات التقييدية" ضد تركيا فى قمة المجلس الأوروبى المقبلة فى سبتمبر أيلول المقبل 2020.
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