أردوغان يتجاهل اقتصاد بلاده لتحقيق أطماعه.. ونفقات الجيش تهدد أنقرة

هذا ما أكدته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إذ قالت إن نفقات الجيش التركى تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب عمليات التوسع فى الخارج، وتوجيه الجيش التركى لحروب خارج حدود تركيا.

وأضافت أن هذه العمليات التوسعية أدت إلى تأثيرات خطيرة على اقتصاد البلاد الذى شهد تراجعًا كبيرًا وارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات، منها الأدوية والمنتجات الغذائية، الأمر الذى أدى إلى ازدياد معاناة المواطن التركى، جراء الطموحات التوسعية للرئيس العثمانى.

ازدياد نفقات الجيش التركى لتحقيق أطماع السلطان

وقالت الوكالة الأمريكية، إن ميزانية الجيش التركى بلغت 2.5 من الناتج المحلى للبلاد مقارنة بنحو 1.8 من الناتج المحلى للبلاد فى عام 2015، حيث يواصل الرئيس التركى رفع ميزانية أنقرة العسكرية رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها تركيا وسط هبوط حاد للعملة التركية.

كما أوضحت أن تركيا تحاول استعادة الإرث العثمانى بنشر قواتها فى العديد من الدول وهو ما تسبب فى ارتفاع ميزانتيها العسكرية وتراجعًا لاقتصادها، حيث أرسلت تركيا قوات بحرية وبرية وجوية إلى ليبيا، فى محاولة لنيل عقود بمليارات الدولارات، عن طريق دعم حكومة فايز السراج فى طرابلس. وهو ما كلف خزينتها الكثير من الأموال.

بالإضافة إلى التدخل العسكرى فى سوريا الذى يعد أحد أكبر العمليات التركية خارج الحدود، بخلاف الضربات والهجمات التى تشنها من حينًا لآخر بالعراق.

فاتورة التوسع

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يأتى هذا الارتفاع فى تكلفة الجيش فى الوقت الذى ضعف فيه الاقتصاد التركى حيث تراجعت الليرة بشكل كبير، خلال العامين الأخيرين، وسط مخاوف من تراجع استقلالية السياسة الاقتصادية والنقدية فى البلاد، لاسيما بعد تعيين صهر رجب طيب أردوغان، بيرات ألبيرق، على رأس وزارة المالية.

وفى مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات الميزانية التركية حتى نهاية مايو الماضي، أظهر أن تركيا سجلت عجزا فى ميزانية الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بقيمة 90.1 مليار ليرة (13.25 مليار دولار أمريكى).

أما التجارة، فقد قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى، متجاوزا 20 مليار دولار، ليضاعف أزمات سوق النقد الأجنبى للبلد الذى يعانى من نزوح الاستثمار.

حجم البطالة

وبمطالعة سوق العمل فى تركيا، نجد أن هناك أكثر من 3.9 ملايين فرد عاطل عن العمل حتى نهاية مارس الماضي، وهو الشهر الذى يسبق أزمة اقتصادية حادة عانت منها البلاد نتيجة تفشى فيروس كورونا فى البلاد من جهة وانهيار حاد فى سعر العملة من جهة أخرى.

وجاء فى بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن عدد العاطلين عن العمل فى السوق المحلية، بلغ حتى نهاية مارس الماضي، نحو 3 ملايين 971 ألف شخص، بنسبة بطالة بلغت 13.2%، بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.0%.