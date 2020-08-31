دول البلطيق تعلن رئيس بيلاروسا شخصًا غير مرغوب فيه

أعلنت دول البلطيق "إستونيا ولاتفيا وليتوانيا"، اليوم الإثنين، الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشنكو، و29 مسؤولاً كبيرًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وذلك على خلفية شبهات بتزوير لنتائج الانتخابات وقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أعلنت دول البلطيق عقوباتها تلك فى جهد منسق لدعم التظاهرات فى بيلاروسا، التى دخلت أسبوعها الرابع منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل فى 9 أغسطس.

وقال وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لينكيفيشيوس: "نوجه رسالة مفادها أننا بحاجة للقيام بما هو أكثر من إصدار بيانات.. علينا أيضًا القيام بتحرك ملموس".

وإلى جانب لوكاشنكو، طالت الإجراءات 29 مسؤولاً من لجنة الانتخابات ووزارات وهيئات تطبيق القانون، وقال لينكيفيشيوس إن القائمة يمكن أن يتم توسيعها فى المستقبل القريب.

وقال نظيره الاستونى، أورماس راينسالو، إن دول البلطيق "تظهر أننا نتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان فى بيلاروس بأقصى درجة من الجدية".

ويدرس الاتحاد الأوروبى بدوره فرض حظر سفر وتجميد أصول نحو 20 مسؤولاً بيلاروسيا، لكن القائمة تتطلب موافقة جميع الدول 27 الأعضاء فى التكتل، فيما تخشى بعض دول غرب الاتحاد، من أن فرض عقوبات على لوكاشنكو يمكن أن يعوق جهود التوصل لحوار بين السلطات والمعارضة، ويدفع به إلى أحضان روسيا.