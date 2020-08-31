ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أعلنت دول البلطيق عقوباتها تلك فى جهد منسق لدعم التظاهرات فى بيلاروسا، التى دخلت أسبوعها الرابع منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل فى 9 أغسطس.
وقال وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لينكيفيشيوس: "نوجه رسالة مفادها أننا بحاجة للقيام بما هو أكثر من إصدار بيانات.. علينا أيضًا القيام بتحرك ملموس".
وإلى جانب لوكاشنكو، طالت الإجراءات 29 مسؤولاً من لجنة الانتخابات ووزارات وهيئات تطبيق القانون، وقال لينكيفيشيوس إن القائمة يمكن أن يتم توسيعها فى المستقبل القريب.
وقال نظيره الاستونى، أورماس راينسالو، إن دول البلطيق "تظهر أننا نتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان فى بيلاروس بأقصى درجة من الجدية".
ويدرس الاتحاد الأوروبى بدوره فرض حظر سفر وتجميد أصول نحو 20 مسؤولاً بيلاروسيا، لكن القائمة تتطلب موافقة جميع الدول 27 الأعضاء فى التكتل، فيما تخشى بعض دول غرب الاتحاد، من أن فرض عقوبات على لوكاشنكو يمكن أن يعوق جهود التوصل لحوار بين السلطات والمعارضة، ويدفع به إلى أحضان روسيا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دول البلطيق تعلن رئيس بيلاروسا شخصًا غير مرغوب فيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.