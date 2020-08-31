 فرنسا: إدراج أكثر من 8 آلاف شخص على لائحة الإرهاب  

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:03 مـ أخبار عالمية الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:03 مـ بتوقيت القاهرة الإثنين، 31 أغسطس 2020 دوت الخليج اعلنت الحكومة الفرنسية عن إدراج أكثر من 8 آلاف شخص على لائحة الإرهاب، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل، اليوم الاثنين. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة أخبار عالمية الأعلى قراءة آخر موضوعات Advertisements جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2020 - دوت الخليج × Header Footer

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