شاهد.. مواطنون يطردون رئيس الوزراء اللبناني المكلف

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يظهر طرد رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، من الشوارع أثناء تواجده في منطقة الجميزة، لتفقد الأضرار الناجمة عن انفجار بيروت.

وكان رئيس الوزراء اللبناني مصطفى أديب قد أجرى جولة تفقدية في المناطق الأكثر تضررا من العاصمة بيروت، جراء انفجار ميناء بيروت البحري، الذي وقع في 4 أغسطس الجاري.

وشملت الجولة التفقدية لرئيس الوزراء اللبناني المكلف محيط منطقة ميناء بيروت البحري، ومناطق وسط العاصمة والجميزة ومار مخايل، وهي المناطق التي تأثرت وتدمرت أبنيتها ومنشآتها بصورة كبيرة جراء الانفجار.

وكان مصطفى أديب، والذي شغل منصب سفير لبنان لدى ألمانيا، قد سماه 90 عضوا بمجلس النواب اللبناني لترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي عُقدت اليوم بقصر بعبدا الجمهوري.