مهاجما عمدتها.. ترامب يهدد بالتدخل لقمع أعمال شغب بورتلاند

شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجومًا على عمدة مدينة بورتلاند، بسبب أعمال الشغب المستمرة وغياب الأمن بها، لافتًا إلى أن حاكم المدينة فشل في السيطرة على الأوضاع.
وأكد "ترامب"، في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أن بورتلاند في حالة من الفوضى منذ مدة طويلة، متوعدا "إذا لم يضبط عمدة بورتلاند المهرج الوضع سنقوم بذلك بدلا عنه".
وقال ترامب "لن يتحمل سكان بورتلاند انعدام الأمن بعد الآن.. العمدة أحمق.. احضروا الحرس الوطنى".
وكان عمدة بورتلاند تيد ويلر، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياه بتشجيع العنف الذي اندلع في المدينة بين عشية وضحاها عندما قُتل عضو في جماعة يمينية بالرصاص بعد أن تصدت مجموعة من أنصار ترامب للمتظاهرين.
وقال ويلر في بيان أدلى به عن ترامب: "ما تحتاجه أمريكا هو أن يتم إيقافك".
جاء ذلك بعد أن هاجم الرئيس ترامب، ويلر عبر تويتر في الساعات التي تلت الوفاة وأعاد تغريد لقطات فيديو لمؤيديه في شاحنات يطلقون كرات الطلاء ورذاذ الفلفل على المتظاهرين في وسط المدينة.
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