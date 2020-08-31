فرنسا تدرج أكثر من 8000 شخص على لائحة الإرهاب.. تفاصيل

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، إدراج أكثر من 8000 شخص في فرنسا على لائحة الإرهاب.

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، أدرجت الداخلية الفرنسية، 8132 شخصا على لائحة الإرهاب، لمنع أي عنف أو تطرف.

وأكد دارمانين أثناء توجهه إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي، أن التهديد الإرهابي ظل مرتفعا للغاية في المنطقة.

وأشار إلى أن خطر الإرهاب الداعشي ظل التهديد الرئيسي الذي يواجه فرنسا.

جدير بالذكر، أنه قبل يومين من بدء المحاكمة في هجوم شارلي إبدو، أكد وزير الداخلية أن محاربة الإرهاب تشكل أولوية قصوى للحكومة، مشددا "سنشن قتالًا لا هوادة فيه ولن نتخلى أبدًا عن تعقب هؤلاء الأعداء".