ميليشيا النواصي تدخل على خط الأزمة بين السراج ووزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا

اشترطت ميليشيا النواصي المسلحة الموالية لرئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، إبعاد وزير الداخلية، فتحي باشاغا، نهائيا عن حكومة الوفاق، بحسب ما ذكرت مصادر لقناة 218 الليبية.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا النواصي وضعت هذا الشرط بعد يوم واحد من وصول باشاغا على متن طائرة خاصة من مطار أنقرة إلى مطار معيتيقة ومروره عبر ميدان الشهداء ومقرات كتيبة النواصي رفقة رتل عسكري مدجج بالسلاح في إشارة إلى تحديه ميليشيا النواصي التي كانت من أشد المؤيدين لقرار إيقافه احتياطيًا حيث قام عناصرها بإطلاق الألعاب النارية في ميدان الشهداء إثر التمركز فيه ومنع المواطنين من دخوله أو التجمهر بالقرب منه، بحسب قول القناة.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الموقوف مؤقتا استعداده للمثول للتحقيق وكشف الحقائق، كما هي دون مجاملة ولا مواربة وإطلاع المجلس الرئاسي بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين، لكنه اشترط نقل جلسة التحقيق معه إعلاميًا على الهواء مباشرة، لإبراز ما وصفه بالحقائق أمام الشعب الليبي.

كان المجلس الرئاسي الليبي أصدر قرار بوقف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، واستدعائه للمثول للتحقيق في اتهامات تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين وارتكاب مخالفات جسيمة في هذا الشأن.