مئات الآلاف بهونج كونج يخضعون لفحوصات مجانية

هونج كونج ـ د ب ا: قالت حكومة هونج كونج إن مئات الآلاف من مواطنيها سجلوا أنفسهم عبر الانترنت للخضوع لاختبار فحص كورونا مجانا، بحسب ما ذكرته شبكة إذاعة وتلفزيون هونج كونج. وقد سجل نحو 430 ألف شخص أنفسهم بحلول أمس الاول للخضوع للاختبار، كما تم حجز 80 مركز اختبار مجتمعيا بالكامل لليوم الثلاثاء، أول يوم من بدء تطبيق برنامج الفحص المجتمعي الشامل الذي يستمر لمدة أسبوعين.

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