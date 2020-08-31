بعد حرق المصحف .. فتاة سويدية تقبل القرآن وتعتذر للمسلمين

وقالت الفتاة بحسب الصفحة: "أنا لا أعرف ما هذا الكتاب، ولكننى أتضامن معكم باسم الإنسانية والرحمة، وإن كان هذا الكتاب يهمكم إذا أيضَا يهمنا، وأنا فخورة أن أقبله، ولا نرضى بما فعله الدنماركيون فى السويد، أحبكم يا مسلمين".

وأكدت الصفحة أن "الشعب السويدى من أنظف وأطهر شعوب أوروبا، وأن من أقدموا على حرق المصحف فى مالمو دنماركيون وليسوا من السويد".

وتابعت الصفحة: "ما ذنب الشعب السويدى أن يتعرض بلده لتخريب وهجوم على الشرطة من قبل الدنماركيون".

يذكر أن فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، لمتطرف يحرق كتاب الله بعدما وضعه على الأرض، أثار حالة من الغضب فى جميع أرجاء العالم الإسلامى، والمطالبة بضرورة محاسبة كل من يهين الرسالات السماوية.

وأعلن الأزهر، فى بيان رسمى، رفضه الشديد لتلك الأفعال العنصرية التى تنتهك الحريات دون أدنى احترام لمعتقدات الآخرين أو مقدساتهم، والتى جاءت بالتزامن مع اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا العنف بسبب الدين أو المعتقد، والذى 22 أغسطس من كل عام.

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