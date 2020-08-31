الصين : طالبنا الهند بسحب قواتها من الحدود لتجنب التصعيد

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال الجيش الهندى، فى بيان، إن قوات صينية قامت بتحركات عسكرية فى مطلع الأسبوع، لتغيير الوضع القائم على الحدود المتنازع عليها بين البلدين، معتبرة أن ذلك تصعيد جديد بينهما.

فيما أكد المتحدث العسكرى الصينى، أن بكين تتخذ إجراءات مضادة وستحمى سيادتها ووحدة أراضيها.