بأيدي مجهولين.. مقتل 3 مرتزقة سوريين موالين لـ تركيا في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 مرتزقة سوريين موالين لـ تركيا في طرابلس.
ونقلت شبكة "العربية"، عن الجيش الليبي قوله إن مجهولين قتلوا 3 مرتزقة سوريين في منطقة الدريبي بطرابلس.
وكانت وسائل إعلام ليبية، أفادت في نبأ عاجل منذ قليل، بوقوع انفجار في معسكر اليرموك التابع لميليشيات الوفاق.
فيما نقلت قناة "العربية" عن الجيش الوطني الليبي بوقوع انفجار داخل معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعربت أمس الأحد، عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا.
وأكدت أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس، كما تدعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمن وسلامة الشعب الليبي.
وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يتطلع إلى أن تقود الخطوات إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة، من أجل إنهاء معاناة الشعب الكريم.
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