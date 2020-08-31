العدالة لا جدوى منها.. رجل دين إيراني: روحاني سيدخل النار لمخالفة أوامر خامنئي

هاجم رجل دين إيراني بارز، الرئيس حسن روحاني، مدعيا أنه سيدخل النار حال مخالفته أوامر المرشد علي خامنئي.

وحسب صحيفة "انتخاب" الإيرانية، قال رجل الدين المتشدد علي رضا بناهيان، إن مخالفة روحاني لأوامر المرشد علي خامنئي ستقوده إلى جهنم.

وأضاف "إذا خالف الرئيس حسن روحاني وباقي المسؤولين أوامر وقرارات المرشد خامنئي، فإنهم سيذهبون إلى جهنم".

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وواصل بناهيا مهاجمة روحاني، قائلا إن شعار العدالة الذي يرفعه الرئيس روحاني لا جدوى منه ومثل تلك الشعارات لن تثمر عن نتيجة ما لم تطبق على أرض الواقع.

وهاجم تخليد اسم أول رئيس وزراء بعد سقوط الشاه، الراحل مهدي بازرجان، واصفا إياه بأنه مثال للظلم، وأنه مارس القمع الأكبر في إيران، وممن فرضوا الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وكان بازرجان قد تولى رئاسة الوزراء مؤقتا، وهو المنصب الذي ألغي لاحقا، بعد خلافات مع مؤسس نظام الملالي روح الله الخميني، واحتلال الطلاب المتشددين السفارة الأمريكية في طهران.