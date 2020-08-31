إسرائيل تعلن عن وفد أمني يزور الإمارات قريبا

أعلن أمين عام مجلس الوزراء الإسرائيلي، تساحي برفرمان، اليوم الإثنين، أن وفدا أمنيا إسرائيليا سوف يزور الإمارات خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.
وأضاف "تساحي"، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل ستعمل في الفترة القادمة على تعزيز القضايا الأمنية مع الإمارات.
ووصل اليوم وفد إسرائيلي إلى الإمارات برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، برفقة مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.
في السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لم يتخلَ عن فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وطالب المواطنين بالتحلي بالصبر.
ووصف نتنياهو زيارة الوفد الإٍسرائيلي للإمارات بالتاريخية،وقال إنها تقرب السلام بين الشعبين.
وشدد نتنياهو على أن تطبيع العلاقات بين اسرائيل والإمارات لم يتضمن صفقة بيع مقاتلات إف 35 الأمريكية للإمارات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة متعهدة بالحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي بالمنطقة.
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