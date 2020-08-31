أفادت وسائل إعلام ليبية، في نبأ عاجل، بوقوع انفجار في معسكر اليرموك التابع لميليشيات الوفاق بطرابلس.
فيما نقلت قناة "العربية" عن الجيش الوطني الليبي بوقوع انفجار داخل معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعربت أمس الأحد، عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا.
وأكدت أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس، كما تدعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمن وسلامة الشعب الليبي.
وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يتطلع إلى أن تقود الخطوات إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة، من أجل إنهاء معاناة الشعب الكريم.
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