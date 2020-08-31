نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث: سياسات أردوغان تهدد استقرار أوروبا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس، إن تركيا مازالت تهدد استقرار أوروبا بتنقيبها عن النفط في سواحل المتوسط، مؤكدا أن اصرار تركيا على التنقيب على الغاز في البحر المتوسط سيهدد استقرار أوروبا.

وأضاف "أبودياب"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "تن"، ان الموقف الفرنسي طبيعي لأن التمدد التركي في المنطقة والبحر المتوسط سيضر بدول المنطقة، مشيرا إلى أن الاطماع التركية في غاز المتوسط لن يتقبلها الغرب.

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وأوضح أن المناورات العسكرية التي تعتزم تركيا القيام بها في البحر المتوسط باستخدام الذخيرة الحية هي محاولة ابتزاز للغرب.