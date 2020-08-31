أخبار اليمن : غازي وحازب يدشنان أنشطة كلية علوم الطوارئ

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غازي وحازب يدشنان أنشطة كلية علوم الطوارئ

دشن وزيرا التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم أنشطة كلية علوم الطوارئ بمقرها الجديد بصنعاء. غازي وحازب يدشنان أنشطة كلية علوم الطوارئدشن وزيرا التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم أنشطة كلية علوم الطوارئ بمقرها الجديد بصنعاء. وفي التدشين أشاد الوزير غازي بمستوى العملية التعليمية في الكلية وحصولها على تصنيف متقدم بين كليات المجتمع على مستوى الجمهورية ونوه بتخصصات الكلية واهتمامها بتخريج كوادر مؤهلة في الطوارئ الطبية، كبادرة تحسب للقطاع الخاص في هذا المساق سيما في ظل ظروف البلاد بفعل العدوان. بدوره استعرض عميد الكلية الدكتور محمد الوشلي أنشطة الكلية منذ إنشائها عام 2012م وتخريجها خمس دفع في تخصصاتها كافة. ولفت إلى استعداد الكلية تدشين تخصصين جديدين في تمريض حالات الأورام، وفني غسيل الكلى. وتقارب الطاقة للاستيعابية للكلية 500 طالب في تخصصات طب الطوارئ، المعالجة التنفسية، التخدير والإنعاش، إدارة المنظمات، القبالة والتوليد، فني عمليات، الحماية المدنية، علوم الكوارث والأزمات.

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