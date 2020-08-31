أمام الغنوشي.. الرئيس التونسي يوجه صفعة لـ الإخوان بشأن تشكيل الحكومة

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، ممثلي عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية لبحث الوضع السياسي الراهن بالبلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، تم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، التطرق إلى مسار تشكيل الحكومة والصعوبات التي اعترضته حتى الآن.

وأكد سعيد في هذا السياق، حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها.

وشدد على أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار.

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كما أكد الرئيس التونسي أنه لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة، موضحا أن الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة، مبينا أن مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة.

وأضاف أن للشعب التونسی فكرا سیاسيا جدیدا، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسی.