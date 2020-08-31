الإمارات واليونان يبحثان الأوضاع في البحر المتوسط والاتفاق مع إسرائيل

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا خلاله العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة و اليونان وإمكانات الارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعزز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتطرق الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان إلى عدد من القضايا الإقليمية و الدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.

وأكد الجانبان في هذا السياق توافق وجهات النظر والرؤى الإماراتية - اليونانية بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة ودعم المساعي والحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام و الازدهار و يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي و العالمي.

كما تناول الجانبان " معاهدة السلام " بين دولة الإمارات و إسرائيل وأهمية هذا الاتفاق التاريخي في تعزيز أركان الأمن و السلام و الاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط و الإسهام في رسم مسار جديد للعلاقات يتحقق من خلاله مزيد من التنمية و التعاون والازدهار لمستقبل المنطقة.