بينهم الحريري وبري.. ماكرون يهدد بفرض عقوبات على كبار المسئولين في لبنان

أفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون لوح بتوقيع عقوبات على كبار المسؤولين في لبنان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن ماكرون أعد لائحة عقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع نظيره الأمريكي ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن لائحة العقوبات التي لوح بها ماكرون شملت نبيه بري وجبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر بلبنان، ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

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وأشارت إلى أن التهديد بعقوبات على شخصيات لبنانية أدى لحل عملية تشكيل الحكومة في لبنان.

ويزور ماكرون لبنان، اليوم الاثنين لمدة 48 ساعة، للمرة الثانية خلال أقل من شهر وعلى جدول أعماله برنامج مزدحم باللقاءات السياسية في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي يمنع تشكيل "حكومة مهمة" كان قد طرحها الإليزيه في ورقة وزعت على السياسيين اللبنانيين واطلعت عليها رويترز.

وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية، فيروز، في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت خلال أقل من شهر.