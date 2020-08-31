وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قبل قليل، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، فى زيارة هى الثانية بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث من المقرر أن يزور ماكرون منزل الفنانة اللبنانية فيروز، عقب وصوله مباشرة، ثم يلتقى سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبانى الأسبق.





وقالت السفارة الفرنسية فى بيروت، إن برنامج زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى لبنان، من الاثنين 31 أغسطس حتى الأربعاء 2 سبتمبر. وأوضحت السفارة أن هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل : الرئيس الفرنسى يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.