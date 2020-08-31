مستشار ترامب يهدد بتوسيع الهجمة الأمريكية على تطبيقات الصين

وفى تصريحاته لشبكة "فوكس بيزنس"، قال نافارو، إن التطبيقات الإلكترونية الصينية تمثل تهديدًا بمراقبة مواطنى الولايات المتحدة.
وتابع مستشار ترامب التجارى: "هذا هو موقف السياسة الذى يكمن وراء ملاحقة تيك توك ووى تشات، وستكون هناك تطبيقات أخرى، ومن المهم ألا تستخدم هذه البلاد تطبيقات مصنوعة فى الصين".
وكانت شبكة "سى إن بى سى" أشارت فى وقت سابق، إلى أن تيك توك اختار مشتر لعملياته فى الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا، ويمكن أن يصدر إعلانًا حول هذا الشأن خلال الأسبوع الجارى، لافتة إلى أن المزايدين الرئيسيون هم شركة "مايكروسوفت" ربما بالتعاون مع شركة "وولمارت" للبيع بالتجزئة، وشركة "أوراكل".
وكان الرئيس ترامب أصدر أوامر تجبر شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك، ومقرها الصين، على بيع الجناح الأمريكى للشركة قبل منتصف سبتمبر المقبل، أو المخاطرة بالتعرض للحظر.
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