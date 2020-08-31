التشيك تستدعي السفير الصيني 

استدعت الخارجية التشيكية السفير الصيني لدى براغ على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الصيني وانع يي، حول زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوش فيسترتشيل لتايوان.

وذكرت وزارة الخارجية التشيكية في بيان نشر اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية مارتين تلابا أعرب للسفير الصيني عن اعتراض براغ "من حيث المبدأ على التصريحات الصادرة عن الجانب الصيني بخصوص بدء زيارة وفد مجلس الشيوخ التشيكي إلى تايوان".

واعتبرت براغ أن هذه التصريحات "غير مقبولة وتتعارض مع الممارسة الدبلوماسية المعتمد عليها في التواصل بين دولتين تتمتعان بالسيادة".

يأتي البيان التشيكي تعقيبا على تصريح لوانغ يي، قال فيه إن الجانب التشيكي "تحدى وحدة أراضي الصين" بزيارته لتايوان، وهدده بأنه "سيدفع ثمنا باهظا لخطوته قصيرة النظر ومغامرته السياسية هذه".

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من جانبه اتهم فيسترتشيل وزير الخارجية الصيني بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية.

وقد وصل فيسرتشيل السبت الماضي على رأس وفد تشيكي إلى تايوان في زيارة ستستمر حتى 4 سبتمبر لإجراء مباحثات مع سلطات الجزيرة.

ويضم الوفد التشيكي قرابة 90 شخصا بينهم رجال أعمال وسياسون بمن فيهم عمدة العاصمة براغ زدينيك هريب.