نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي: أستقرار مصر هو أمان للعالم العربي في المقال التالي
وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة وجهوزية قوات الأمن المصرية وروحها القتالية العالية في القضاء على هذه الخلايا الإرهابية، وقدرتها العالية على تنفيذ هذه الضربات الاستباقية التي تستهدف حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين واقتلاع الإرهاب من جذوره وإحباط مخططاته الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في جمهورية مصر العربية والمنطقة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وشعب مصر في شهداء هذه العملية الأمنية من قوات الأمن المصرية، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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