كورونا.. 6 ملايين مصاب في الولايات المتحدة

سجلت في الولايات المتحدة، الأثنين، الإصابة رقم 6 ملايين بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء تفشي الوباء، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز المرجعية.
ولا تزال أكبر قوة اقتصادية في العالم الأكثر تضررا بالوباء، مع وفاة أكثر من 183 ألف شخص على أراضيها.
يذكر أن 20 في المئة من الإصابات بكوفيد-19 في العالم، سجلت في الولايات المتحدة.
وتراجع عدد المصابين في الأسابيع الاخيرة، لكن البلاد لا تزال تعاني تفشي الفيروس على نطاق واسع، مع تفاوت في الارقام بين المناطق.
ووعد الرئيس دونالد ترامب، الذي يخوض في الثالث من نوفمبر، معركة انتخابية لولاية ثانية، بالقضاء تماما على الفيروس بفضل لقاح سيرى النور هذا العام، مؤكدا أن "مئات ملايين الجرعات (منه) ستتوافر سريعا".
وكانت الولايات المتحدة بلغت عتبة 5 ملايين مصاب قبل 3 أسابيع.
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