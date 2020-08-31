ووزعت السفارة الفرنسية برنامج زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وجاء فيه: سيزور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لبنان من الاثنين 31 أغسطس حتى الأربعاء 2 سبتمبر، كما تعهد للشعب اللبنانى بعد الانفجار المأساوى الذى ضرب بيروت. هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير. الاثنين 31 أغسطس 20,00 مساء: وصول الرئيس ماكرون إلى مطار بيروت حيث سيستقبله الرئيس ميشال عون. 21,00: لقاء السيدة فيروز فى منزلها، من دون إعلام. 23,00: لقاء مع الرئيس سعد الحريرى. الثلاثاء 1 سبتمبر 9,30: وصول الرئيس ماكرون إلى محمية أرز جاج للاحتفال بمئوية لبنان الكبير. 10,45: زيارة مرفأ بيروت. Advertisements - لقاء مع ممثلى الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدنى المجندين لبناء المرفأ والمدينة على متن حاملة الطوافات لو تونير. - لقاء مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة الذين ساعدوا فى البناء. - لقاء مع فرق camp ventoux الذين ساهموا فى تنظيف وإزالة الأنقاض من المرفأ. 13,30: حفل الاستقبال الرسمى فى قصر بعيدا. 13,45: غداء رسمى فى قصر بعبدا يقيمه الرئيس عون على شرف الرئيس ماكرون. 15,15: زيارة الرئيس ماكرون لمستشفى الرئيس رفيق الحريرى. 17,00: لقاء الرئيس ماكرون مع البطريرك المارونى بشاره بطرس الراعى، فى قصر الصنوبر. 17,30: لقاء الرئيس ماكرون مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين فى قصر الصنوبر. 19,30: مؤتمر صحافى للرئيس ماكرون فى قصر الصنوبر، يشارك فيه الإعلاميون المعتمدون".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يلتقى فيروز وسعد الحريرى .. برنامج زيارة ماكرون إلى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.