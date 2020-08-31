الداخلية البيلاروسية: المحتجون كانوا مستعدين مسبقا للاشتباك مع قوات الأمن 

اعتبر وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي، يوري كارايف، أن قسوة المحتجين تجاه ضباط إنفاذ القانون في الأيام الأولى من الاحتجاجات تعود إلى حقيقة أن هؤلاء الأشخاص كانوا مستعدين مسبقًا للاشتباك مع قوات الأمن.

وقال كارايف لقناة "آر تي"، اليوم الاثنين: "لقد تم إعدادهم وتضليلهم مسبقًا بواسطة قنوات "تلغرام". هم وبغض النظر عن ماهية نتائج الانتخابات ودون انتظار نهايتها ونشر النتائج، كانوا مستعدين لذلك ومتحمسين".

وأضاف "شارك في الأيام الأولى للاحتجاجات شبان عدوانيون، نظموا أنفسهم بشكل خاص وفِي وقت سابق للقتال والتصدي لقوات إنفاذ القانون. موضحا أنهم كتبوا في قنوات "تلغرام" كيفية ارتداء الملابس والتجهيز لمواجهة قوات الأمن"، مؤكدا أن "هذا عمل مخطط له مسبقا".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

أكد وزير الداخلية البيلاروسي، يوري كارايف، في وقت سابق من اليوم، عدم وجود أي جندي روسي أو حتى من الحرس الوطني الروسي على أراضي الجمهورية حتى الآن.

وتشدد روسيا على ضرورة تسوية الأوضاع في بيلاروسيا، التي تعتبر حليفة استراتيجية لها، في أسرع وقت ممكن، دون أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.