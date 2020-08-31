وكتب ماكرون عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار.". ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الزيارة الثانية له للبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت. علق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على زيارة الثانية لدولة لبنان بعد انفجار بيروت الذي خلف دمارا هائلا في أرجاء المدينة. ومن المقرر أن يلتقي ماكرون خلال زيارته السيدة فيروز، التي ستستقبله في منزلها. وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن زيارة ماكرون تأتي للاطلاع على مدى تنفيذ الطبقة السياسية لطلبات قد قدمها لهم من أجل دفع البلاد إلى الأمام.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد زيارته الثانية لبيروت.. ماكرون للشعب اللبناني: أنتم أخوة للفرنسيين وسأبني معكم لإعمار لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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