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ماكرون يطالب بيروت بالإسراع في تشكيل حكومة بمهمة محددة

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه عاد إلى لبنان للعمل على إعادة الإعمار والاستقرار، مطالبا بيروت بالإسراع بتشكيل الحكومة وبمهمة محددة.

وأضاف ماكرون، اليوم الاثنين، أنه سيشرف على مسار المساعدات التي قدمت بعد انفجار بيروت، معربًا عن ترحيبه بتكليف رئيس حكومة لا ينتمي لأي طرف سياسي.

وأشار: "عليّ أن أتأكد أنه حقا سيتم تشكيل وزارة مهمّة لإنقاذ لبنان وإطلاق الاصلاحات لمكافحة الفساد وإصلاح ملف الطاقة وإعادة الإعمار".

ولفت إلى أنه سيقدم كل الدعم الضروري للشعب اللبناني وستتابع بلاده ملف الاصلاحات.

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الزيارة الثانية له للبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون السيدة فيروز، حيث توجه إلى منزلها فور وصوله إلى بيروت.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن زيارة ماكرون تأتي للاطلاع على مدى تنفيذ الطبقة السياسية لطلبات قد قدمها لهم من أجل دفع البلاد إلى الأمام.

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