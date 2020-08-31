جارة القمر.. ماكرون يمنح فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل، إلى منزل السيدة فيروز في الرابية، برفقة السفير الفرنسي، برونو فوشيه، مستهلا زيارته الثانية للبنان في الذكرى المئوية الأولى لاعلان دولة لبنان، وكان اللقاء بعيدا من الإعلام، نزولا على رغبة العائلة.

وأشارت الوكالة إلى أن ماكرون منح السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا انشأه نابليون بونابرت عام 1802.

وزينت بلدية الرابية المنطقة بالاعلام الفرنسية واللبنانية ورفعت اللافتات المرحبة بالرئيس الضيف باللغة الفرنسية.

وتجمع محتجون أمام منزل السيدة فيروز في محاولة منهم للقاء الرئيس ماكرون ولينقلوا إليه رسالة يطلبون منه فيها "العمل على انقاذ لبنان من الطبقة الحاكمة ومن الوضع المعيشي المتردي الذي يتخبط به اللبنانيون، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت".