سفينة التنقيب التركية «عروج ريس» تمدد مهامها بالمتوسط حتى 12 سبتمبر

أعلنت سفينة التنقيب "عروج ريس"، التركية عن تمديد مهامها بشرق البحر المتوسط حتى 12 سبتمبر المقبل، وفقًا لوسائل إعلام تركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجه رسالة تحذيرية إلى جيرانه اليونان وقبرص بمواصلة أنقرة عمليات التنقيب في شرق المتوسط.

وقال "أردوغان"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، إن بلاده مصممة على مواصلة أعمال التنقيب في البحار إلى آخر مدى.

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وفي استفزاز واضح، أضاف أردوغان: "نأمل أن نسمع أخبارًا طيبة من البحر المتوسط قريبًا مثل أخبار البحر الأسود".

وزعم أردوغان أنه لا يمكن لأحد أن يحبس تركيا في نطاق شواطئ أنطاليا.

وأشار إلى أن سفينة عروج ريس تواصل أعمال المسح والتنقيب بكل عزيمة شرقي المتوسط.