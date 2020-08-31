نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية توجه تحذير للصين بسبب إيران في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الاثنين، على أن أمريكا مصرة على منه تجارة السلاح بين كل من الصين وإيران.
وقال بومبيو في تصريحات لإذاعة "WMAL-FM"، إن "إحدى الدول التي تريد بيع أسلحة لإيران هي الصين، وهي ستكسب أموالا كبيرة بفضل ذلك. وأنا على قناعة بأن الصين ستشتري بعض الأنظمة من إيران. وعلينا منع حدوث ذلك".
وأكد بومبيو أن واشنطن ستجبر بكين على "تحمل المسئولية" في حال انتهاكها نظام العقوبات الأمريكية ضد إيران، مشيرًا إلى أنه يتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في الخريف المقبل، ما "سيقلص المجال أمام التعامل بين الصين وإيران".
كما وصف بومبيو إيران والصين بأنهما "أكبر منتهكين لحقوق الإنسان".
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على إيران، لكن المجلس رفض الطلب الأمريكي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
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